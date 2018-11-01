Почти каждый пятый россиянин провёл свой летний отпуск дома из-за отсутствия средств на туристические поездки
Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».
Каждый четвёртый (24%) россиянин провёл свой отпуск летом на даче или на садовом участке. По данным исследования, 18% респондентов никуда не ездили, так как не было средств на поездки.
Согласно данным опроса по той же теме, который проводился «Левада-центром» в июне прошлого года, по финансовым причинам от летних отпускных поездок решили воздержаться 20% россиян.
18% респондентов нынешним летом использовали свой отпуск для домашних дел (в прошлогодний летний сезон так поступил 21% опрошенных).
На черноморском побережье Кавказа и в Крыму отдохнули в этом году 8% россиян. Столько же опрошенных планировали в тех же регионах свой отдых прошлым летом.
7% опрошенных прошлым летом использовали отпуск, чтобы навестить родственников. 5% респондентов во время летнего отпуска подрабатывали.
Во время летних отпусков 4% россиян побывали в туристических поездках по стране, уточняет «Интерфакс».
Каждый пятый россиянин провёл отпуск дома из-за нехватки денег
Общество, Фото:
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