Каждый пятый россиянин провёл отпуск дома из-за нехватки денег

Почти каждый пятый россиянин провёл свой летний отпуск дома из-за отсутствия средств на туристические поездки



Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».



Каждый четвёртый (24%) россиянин провёл свой отпуск летом на даче или на садовом участке. По данным исследования, 18% респондентов никуда не ездили, так как не было средств на поездки.



Согласно данным опроса по той же теме, который проводился «Левада-центром» в июне прошлого года, по финансовым причинам от летних отпускных поездок решили воздержаться 20% россиян.



18% респондентов нынешним летом использовали свой отпуск для домашних дел (в прошлогодний летний сезон так поступил 21% опрошенных).



На черноморском побережье Кавказа и в Крыму отдохнули в этом году 8% россиян. Столько же опрошенных планировали в тех же регионах свой отдых прошлым летом.



7% опрошенных прошлым летом использовали отпуск, чтобы навестить родственников. 5% респондентов во время летнего отпуска подрабатывали.



Во время летних отпусков 4% россиян побывали в туристических поездках по стране, уточняет «Интерфакс».







