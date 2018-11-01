Праздничное мероприятие состоится в КДЦ «Заречный»
2 ноября в 15:00 культурно-досуговый центр «Заречный» приглашает на праздничную концертную программу «Я люблю тебя, Россия!». Мероприятие будет посвящено Дню народного единства.
Этот праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в XVII веке.
В мероприятии примут участие детские и взрослые творческие коллективы КДЦ «Заречный». Гости праздника, участники детской фольклорной студии «Верхнеуденские кужата» представят вниманию зрителей казачьи вокальные композиции, сообщает администрация Улан-Удэ.
Вход на концерт свободный.
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Я люблю тебя, Россия!»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Праздничное мероприятие состоится в КДЦ «Заречный»
С 3 по 7 ноября в Улан-Удэ состоятся военно-спортивные сборы для мальчиков «Казачья застава-2018»
Ученики состязались в креативе и провели конкурс капитанов
Во время рейда общественники увидели мух в цехе горячего питания
Составлено 5 административных протоколов
Весы были изготовлены в 1881 году в германском княжестве
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяли семена
Штрафы ГИБДД размером до 3 тысяч рублей начнут списывать в упрощённом порядке — без возбуждения исполнительного производства
В турнире участвовали спортсмены из 9 районов республики
Отключение произошло в Железнодорожном районе
Победительница конкурса будет развивать творчество в малых сёлах
Сразу 4 номинации получил театр кукол «Ульгэр»
Состязания состоялись в двух дисциплинах
В этой версии пародии танцоры даже написали свою песню
1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В день профессионального праздника сотрудники ведомства приготовили интересную статистику