В Улан-Удэ пройдёт концерт «Я люблю тебя, Россия!»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Праздничное мероприятие состоится в КДЦ «Заречный»



2 ноября в 15:00 культурно-досуговый центр «Заречный» приглашает на праздничную концертную программу «Я люблю тебя, Россия!». Мероприятие будет посвящено Дню народного единства.



Этот праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в XVII веке.



В мероприятии примут участие детские и взрослые творческие коллективы КДЦ «Заречный». Гости праздника, участники детской фольклорной студии «Верхнеуденские кужата» представят вниманию зрителей казачьи вокальные композиции, сообщает администрация Улан-Удэ.



Вход на концерт свободный.

