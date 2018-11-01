В Улан-Удэ состоятся зрелищные казачьи сборы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

С 3 по 7 ноября в Улан-Удэ состоятся военно-спортивные сборы для мальчиков «Казачья застава-2018»



Организаторами выступают городские казачьи общества. Сборы пройдут при участии юнармейцев, поискового отряда «Рысь» и АНО «Добровольческий корпус Байкала», сообщает пресс-служба окружного казачьего общества «Верхнеудинское»



Участниками сборов станут ученики кадетского класса школы №58, казачата городских станиц и воспитанники военно-патриотического клуба «Пересвет».



Программа «Казачьей заставы» ставит целью познакомить детей с традициями забайкальского казачества.



Открытие состоится 3 ноября в 10.00. В этот день состоятся занятия по единоборствам Древней Руси. 5-го ноября будет проходить зрелищное обучение фехтованию на шашках, фехтованию на пиках, рубке шашкой одиночных мишеней, стрельбе из лука. 6-го ноября команды будут соревноваться между собой по итогам всего изученного, а во второй половине дня представители Добровольческого корпуса Байкала расскажут ребятам о работе добровольцев по профилактике и тушению природных пожаров.



Место проведения – база «Багульник» Республиканского центра туризма и краеведения (район Стеклозавода, ул. Новгородская, 2).

