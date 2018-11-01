В Улан-Удэ прошёл фестиваль школьников

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Ученики состязались в креативе и провели конкурс капитанов



Накануне в городском Дворце детского и юношеского творчества состоялся городской фестиваль, посвящённый дню рождения российского движения школьников и 100-летию комсомола. В нём приняло участие 15 команд из школ и учреждений дополнительного образования Улан-Удэ.



Фестиваль состоял из двух конкурсов: «Открытка-визитка» и конкурс капитанов. Жюри возглавлял региональный координатор российского движения школьников в Бурятии Баир Шобоев.



По итогам двух конкурсов первое место занял дом творчества Советского района «Форус», второе место – физико-математическая школа № 56, третье место – средняя общеобразовательная школа № 21 «Байкальская перспектива», сообщает администрация Улан-Удэ.



Справка:



Российское движение школьников – это общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.



Бурятское региональное отделение российского движения школьников растёт и принимает в свои ряды всё больше талантливых активистов.

