В Бурятию не смогли ввезти 295 кг продуктов без документов

Составлено 5 административных протоколов
За неделю, с 25 по 31 октября, сотрудниками Россельхознадзора на пункте пропуская «Кяхта» в Бурятии при досмотре ручной клади и багажа граждан выявлены нарушения о карантине растений. 295 килограмм орехов, сухофруктов, свежих фруктов провозились без фитосанитарного сертификата. Люди ехали из Монголии и Китая в Россию.
Составлено пять протоколов об административном правонарушении. Продукция возвращена владельцам для оформления соответствующей документации, наложены административные штрафы.
Рассмотрено 19 заявлений на выдачу фитосанитарных сертификатов, выдано 44 документа на подкарантинную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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