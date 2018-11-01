В Иркутске изъяли семена из Киргизии

У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяли семена
29 октября в международном аэропорту Иркутска государственным инспектором карантина растений в ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Кыргызстан, обнаружены семена овощных культур общим весом почти один килограмм. Сопроводительных фитосанитарных документов на груз у пассажиров не было.
Посадочный или семенной материал, допускается к ввозу только при наличии фитосанитарного сертификата, в случае отсутствия документа – подлежит уничтожению.
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяли семена
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