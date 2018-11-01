Мелкие штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт

Штрафы ГИБДД размером до 3 тысяч рублей начнут списывать в упрощённом порядке — без возбуждения исполнительного производства



Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, передают «Известия».



Предполагается, что уведомления о штрафах будут рассылаться через информационные системы государственных и муниципальных услуг. Одновременно с этим в банки направят запросы о состоянии счетов должника и наличии на них денег. Если кредитная организация не найдёт сведений об оплате штрафа в единой системе платежей, то со злоумышленника автоматически спишется требуемая сумма и исполнительный сбор.

