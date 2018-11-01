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В Бурятии определили сильнейших гиревиков

В Бурятии определили сильнейших гиревиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В турнире участвовали спортсмены из 9 районов республики

В Онохое 27 октября прошёл республиканский турнир по гиревому спорту памяти мастера спорта СССР Владимира Цуркана. В нём участвовало более 100 спортсменов из 9 районов Бурятии. Данный турнир проводится в 5 раз, в этом году ему присвоен статус республиканского, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

Первое командное место занял Селенгинский район, 2 место - Кяхтинский район, 3 место - Заиграевский район.

В командной эстафете места распределились следующим образом: 1 место - Селенгинский район, 2 место - Кяхтинский район, 3 место - Еравнинский район.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Онохое сейчас строится единственный в России центр гиревого спорта.
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