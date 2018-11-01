Улан-удэнцы остались без воды

Отключение произошло в Железнодорожном районе



Накануне в 18:00 для замены участка стальной трубы на полиэтилен было отключено холодное водоснабжение. Под отключение попал один жилой дом по улице Коллективная,10.



Подвоза воды нет, так как рядом находится водоколонка. Работы продолжились 1 ноября, сообщают в оперативной сводке по городу.



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