Отключение произошло в Железнодорожном районе
Накануне в 18:00 для замены участка стальной трубы на полиэтилен было отключено холодное водоснабжение. Под отключение попал один жилой дом по улице Коллективная,10.
Подвоза воды нет, так как рядом находится водоколонка. Работы продолжились 1 ноября, сообщают в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы остались без воды
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