Спектакль из Улан-Удэ стал номинантом «Золотой маски»

Сразу 4 номинации получил театр кукол «Ульгэр»
В начале октября эксперты российской национальной театральной премии «Золотая маска» посетили Бурятию, чтобы посмотреть и оценить пять премьер предыдущего театрального сезона трёх столичных театров. Это спектакли театра кукол «Ульгэр» («Руслан и Людмила»), Буряад театра («Хүлэр түмэрэй амисхал» («Дыхание бронзы»), «Алдар. 9 секунд», «BASAGANЭТИГЭЭРЭЙ»), Русского драматического театра («Ричард III»).
По итогам прошедшего театрального сезона спектакль «Руслан и Людмила» театра кукол «Ульгэр» стал номинантом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». Об этом сообщается на официальном сайте российской театральной премии и фестиваля «Золотой маски» goldenmask.ru.
Яна Тумина номинирована за постановку «Руслан и Людмила» как «Лучший режиссёр в театре кукол». Кира Камалидинова за сценографию «Руслан и Людмила» номинирована как «Лучший художник в театре кукол». Золжаргал Булган (Руслан), Бат-Улзий Даваасурэн (Людмила), Даши Рабданов (Голова, Черномор) номинированы за «Лучшую работу актёра в театре кукол».
Итого у театра четыре номинации на Национальную театральную премию «Золотая маска».
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