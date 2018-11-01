Спектакль из Улан-Удэ стал номинантом «Золотой маски»



В начале октября эксперты российской национальной театральной премии «Золотая маска» посетили Бурятию, чтобы посмотреть и оценить пять премьер предыдущего театрального сезона трёх столичных театров. Это спектакли театра кукол «Ульгэр» («Руслан и Людмила»), Буряад театра («Хүлэр түмэрэй амисхал» («Дыхание бронзы»), «Алдар. 9 секунд», «BASAGANЭТИГЭЭРЭЙ»), Русского драматического театра («Ричард III»).



По итогам прошедшего театрального сезона спектакль «Руслан и Людмила» театра кукол «Ульгэр» стал номинантом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». Об этом сообщается на официальном сайте российской театральной премии и фестиваля «Золотой маски» goldenmask.ru.



Яна Тумина номинирована за постановку «Руслан и Людмила» как «Лучший режиссёр в театре кукол». Кира Камалидинова за сценографию «Руслан и Людмила» номинирована как «Лучший художник в театре кукол». Золжаргал Булган (Руслан), Бат-Улзий Даваасурэн (Людмила), Даши Рабданов (Голова, Черномор) номинированы за «Лучшую работу актёра в театре кукол».



Итого у театра четыре номинации на Национальную театральную премию «Золотая маска».

