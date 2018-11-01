В Бурятии прошли соревнования по скалолазанию

Состязания состоялись в двух дисциплинах



В октябре состоялись открытые республиканские юношеские соревнования по скалолазанию «Бурятия 2018». Участие в них приняли 76 человек, состязавшиеся в двух дисциплинах: «трудность» и «скорость».



Победителями в дисциплине трудность стали Константин Баторов, Анастасия Кизеева, Роман Димов, Валерия Кобылкина, Олег Горобец, Валерия Тихонова, Илья Колесов, Елизавета Ступина, Алексей Отческий и Алина Пикулина.



В дисциплине скорость первое место заняли Константин Баторов, Анастасия Кизеева, Роман Димов, Валерия Кобылкина, Олег Горобец, Валерия Тихонова, Илья Колесов, Елизавета Ступина, Алексей Отческий и Алина Пикулина, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



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