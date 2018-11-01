В Бурятии типичный должник – мужчина старше 36 лет

1 ноября в нашей стране встречают свой профессиональный праздник судебные приставы. В день профессионального праздника сотрудники ведомства приготовили интересную статистику



В прошлом году на исполнении в службе судебных приставов находилось свыше 970 тысяч производств, что сопоставимо с численностью населения Бурятии. Таким образом, на каждого жителя республики приходилось по одному производству, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Традиционно самыми распространёнными долгами в регионе считаются штрафы ГИБДД, долги по кредитам и коммунальным услугам, а также по налогам.



Наибольшее количество должников – граждане в возрасте от 36 до 55 лет. При этом 61% составляют мужчины, 39 – представительницы прекрасного пола.



25% должников в Бурятии рассчитываются по своим обязательствам добровольно, в 5-дневный срок с момента возбуждения исполнительного производства.



Остальные должники вынуждены платить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебных решений и актов уполномоченных органов. Только за 9 месяцев этого года нерасторопные граждане пополнили бюджет на 103 млн. рублей.



На сегодняшний день каждый 12-й должник в Бурятии не сможет выехать за пределы Российской Федерации. Каждый 8-й гражданин, имеющий водительские права и не исполнивший свои обязательства по выплате алиментов, вреда, причиненного здоровью, а также имущественного ущерба и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, ограничен в праве управления транспортными средствами.



В этом году каждым судебным приставом уже взыскано в пользу граждан, организаций и государства по 22,4 млн. рублей. А за 10 лет приставы-исполнители взыскали свыше 35 млрд. рублей.



