В Улан-Удэ целый микрорайон остался без света

На сетях произошла авария



Накануне в 19:05 произошло аварийное отключение света в Советском районе. Под отключение электроэнергии попали потребители микрорайона Солдатский.



Подключение потребителей проводилось поэтапно. В 19:47 запитали ул. Центральную, Мелиораторов, Панфилова, котельную школы №54. В 21:00 запитали ДНТ «Таёжный2», улицу Джидинская, ДНТ «Аргада».



Неисправность не была выявлена, при повторном включении электроэнергия появилась. Все потребители запитаны по нормальной схеме. Время устранения составило почти два часа, сообщают оперативные службы города.

