В Улан-Удэ без воды осталось консульство Монголии

Под отключение в Советском районе также попало общежитие и кафе
31 октября в 9:20 для устранения утечки в колодце, закрыли холодное водоснабжение в общежитии на ул. Смолина, 38 и в кафе по этой же улице. Также под отключение попала улица Профсоюзная, 6 - генеральное консульство Монголии.
В 17:45 холодное водоснабжение потребителям восстановили, зачеканили стык на чугунной трубе в колодце.
Подвоз воды был организован. Время устранения составило 8 часов 25 минут, сообщают оперативные службы города.
На сетях произошла авария
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