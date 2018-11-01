В Улан-Удэ без воды осталось консульство Монголии



31 октября в 9:20 для устранения утечки в колодце, закрыли холодное водоснабжение в общежитии на ул. Смолина, 38 и в кафе по этой же улице. Также под отключение попала улица Профсоюзная, 6 - генеральное консульство Монголии.





В 17:45 холодное водоснабжение потребителям восстановили, зачеканили стык на чугунной трубе в колодце.





Подвоз воды был организован. Время устранения составило 8 часов 25 минут, сообщают оперативные службы города.

