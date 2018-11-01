Ветер ночью восточный 1-6, местами до 14, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с. Температура ночью 1-7, местами по северо-востоку до 10-15 мороза, днем 5-10, при снеге по юго-западу до 1 мороза.В Улан-Удэ без осадков, вечером снег. Ветер переменный 8-13 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 5-7 тепла.

По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября по республике ночью без осадков, утром местами туман, днём местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега

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В Бурятии ветрено, местами снег Общество, По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 ноября по республике ночью без осадков, утром местами туман, днём местами небольшие, умеренные осадки в виде мокрого снега и снега