В дацанах Бурятии проходит крупный молебен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

30, 31 октября и 1 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит величественный хурал «Лхабаб Дуйсэн»



- Праздник посвящён сошествию (возвращению) Будды Шакьямуни с мира 33 Божеств. Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из страны мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя Учение своей матери Махамае и всем находящимся там божествам, - сообщает пресс-служба Сангхи России.



Этот день для буддистов считается днём почитания родителей.



- В знак уважения и благодарности люди молятся за здравие и благополучие живых родителей, записывая их имена на молебен или присутствуя на молебне. А у кого родителей нет, они могут записать их имена на молебен юрол мани – за усопших, - поясняют в Сангхе.



Завтра, 1 ноября, каждый дацан будет восхвалять, делать подношение и молиться своим защитникам учения и дацана – сахюсанам.



