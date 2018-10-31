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В дацанах Бурятии проходит крупный молебен

В дацанах Бурятии проходит крупный молебен
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
30, 31 октября и 1 ноября во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России проходит величественный хурал «Лхабаб Дуйсэн»

- Праздник посвящён сошествию (возвращению) Будды Шакьямуни с мира 33 Божеств. Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из страны мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя Учение своей матери Махамае и всем находящимся там божествам, - сообщает пресс-служба Сангхи России.

Этот день для буддистов считается днём почитания родителей.

- В знак уважения и благодарности люди молятся за здравие и благополучие живых родителей, записывая их имена на молебен или присутствуя на молебне. А у кого родителей нет, они могут записать их имена на молебен юрол мани – за усопших, - поясняют в Сангхе.

Завтра, 1 ноября, каждый дацан будет восхвалять, делать подношение и молиться своим защитникам учения и дацана – сахюсанам.

дацан буддизм
 
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