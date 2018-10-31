Иркутские хоккеистки вернулись домой после победы на Кубке мира

Женская команда «Рекорд», выигравшая Кубок мира по хоккею с мячом в Швеции, 30 октября прилетела в Иркутск



В аэропорту хоккеисток встречали родные и близкие, министр спорта области Илья Резник, директор областной спортивной школы «Рекорд» Валерий Кананчук, представители спортивной общественности и СМИ.



- Победа на Кубке мира – это очень важное достижение и стимул для всех мальчишек и девчонок, которые занимаются хоккеем с мячом. В январе 2017 года по решению главы региона Сергея Левченко у нас открылась областная спортивная школа «Сибскана», которая имеет уже 14 отделений по области, одно из основных условий – это чтобы в отделениях занимались, в том числе, девочки. Все занятия там проводятся бесплатно. Победа нашей команды «Рекорд» на Кубке мира – это большой стимул, - отметил Илья Резник.



17 октября состоялась церемония закладки капсулы с посланием потомкам на месте строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Решение о строительстве спортивного объекта было принято губернатором Иркутской области и поддержано президентом Владимиром Путиным. Центр будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания – больше 46 тысяч квадратных метров.



Спортивный объект предназначен для проведения соревнований различного уровня по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировочного процесса по фигурному катанию, шорт-треку, кёрлингу, а также для организации массового катания.



- Перед Кубком мира хоккейная команда «Рекорд» провела тренировочный сбор в Красноярске на аналогичном спортивном объекте. Мы видим, как хорошие и качественные сборы влияют на результат, - сказал Илья Резник.



Хоккеистка команды «Рекорд» Татьяна Гуринчик также отметила важность ледовой подготовки в Красноярске перед Кубком мира по хоккею с мячом.



- Мы выиграли Кубок мира, очень рады и довольны. Была очень хорошая подготовка, на высшем уровне и своевременно в Красноярске, и результат соответствующий, - подчеркнула она.



Нркутская команда «Рекорд» выиграла Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд, который завершился 28 октября в Швеции. В финальном матче иркутские хоккеистки выиграли у шведской команды «Вестерос» со счетом 4:2.



В этот раз команда тренера Александра Межуева не потерпела ни одной неудачи, поочередно обыграв «Сандвикен» (4:1), «Транос» (9:0), «Скирё» (9:0) и «Скутшер» (3:1). В полуфинале «Рекорду» противостояла «Вилла», открывшая счет уже на шестой минуте, но развить успех им не удалось. Иркутская команда забила четырежды и вышла в финал.



Для иркутянок эта победа стала четвёртой в истории турнира. Ранее «Рекорд» побеждал в 2009, 2012 и 2016 годах.







По информации пресс-службы минспорта Иркутской области

