Присяга состоялась в театре имени Бестужева
В торжественной обстановке в стенах государственного Русского драматического театра имени Бестужева прошла присяга кадет улан-удэнской школы № 58.
Ряды воспитанников учебного заведения в очередной раз пополнились юными патриотами.
С этим важным событием ребят пришли поздравить заместитель председателя комитета по образованию Любовь Цепкова, заместитель руководителя администрации Советского района Бимбя Чужаев, а также родители и педагоги, сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ кадеты приняли присягу
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