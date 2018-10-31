В Улан-Удэ кадеты приняли присягу

Присяга состоялась в театре имени Бестужева



В торжественной обстановке в стенах государственного Русского драматического театра имени Бестужева прошла присяга кадет улан-удэнской школы № 58.



Ряды воспитанников учебного заведения в очередной раз пополнились юными патриотами.



С этим важным событием ребят пришли поздравить заместитель председателя комитета по образованию Любовь Цепкова, заместитель руководителя администрации Советского района Бимбя Чужаев, а также родители и педагоги, сообщает администрация Улан-Удэ.





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