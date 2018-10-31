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Прихожане посетили базу ОМОН в Улан-Удэ

Прихожане посетили базу ОМОН в Улан-Удэ
Общество, 
Сотрудники ОМОН «Кречет» провели день открытых дверей для прихожан Свято-Одигитриевского собора

Познакомиться с деятельностью отряда приехали взрослые и дети, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Экскурсия началась с выставочного зала инженерно-технического подразделения, где специалисты-взрывотехники рассказали о различных взрывных устройствах. Затем гости посетили спортивный зал, где занимаются бойцы отряда ОМОН «Кречет», и опробовали свои силы на различных тренажерах и манекенах.

Также для гостей была организована выставка техники и вооружения, применяемых бойцами отряда для выполнения различных боевых задач, - автомобили тяжелого класса «Тигр» и «Аракс», броневые машины подразделения.

Заключительным этапом экскурсии стал просмотр документального фильма, посвящённого 25-летию отряда мобильного особого назначения, о том, какие цели и задачи выполняют его сотрудники.

После завершения экскурсии прихожане помолились в часовне, расположенной на территории базы спецподразделения, за действующих бойцов ОМОН и за тех, кто погиб.


православие Росгвардия
 
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