Прихожане посетили базу ОМОН в Улан-Удэ

Сотрудники ОМОН «Кречет» провели день открытых дверей для прихожан Свято-Одигитриевского собора



Познакомиться с деятельностью отряда приехали взрослые и дети, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Экскурсия началась с выставочного зала инженерно-технического подразделения, где специалисты-взрывотехники рассказали о различных взрывных устройствах. Затем гости посетили спортивный зал, где занимаются бойцы отряда ОМОН «Кречет», и опробовали свои силы на различных тренажерах и манекенах.



Также для гостей была организована выставка техники и вооружения, применяемых бойцами отряда для выполнения различных боевых задач, - автомобили тяжелого класса «Тигр» и «Аракс», броневые машины подразделения.



Заключительным этапом экскурсии стал просмотр документального фильма, посвящённого 25-летию отряда мобильного особого назначения, о том, какие цели и задачи выполняют его сотрудники.



После завершения экскурсии прихожане помолились в часовне, расположенной на территории базы спецподразделения, за действующих бойцов ОМОН и за тех, кто погиб.





