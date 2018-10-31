В Бурятии появится новый участок экотропы к Байкалу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он появится в Байкальском природном заповеднике



Новый участок экологической тропы «Путь к Байкалу» протяжённостью более километра построят в Байкальском природном заповеднике. Маршрут будет доступен туристам в любой физической форме, в том числе детям и лицам с ограниченными возможностями, сообщает RosTender.info.



Дирекция парка объявила тендер на строительство деревянного полотна тропы на участке под названием «Заповедная долина», которое предполагается закончить к октябрю 2019 года.



Согласно проекту, настил из лиственницы шириной 1,3 метра будет следовать между побережьем озера Байкал и горным массивом Хамар-Дабан рядом с посёлком Танхой Бурятии. На маршруте планируется построить мост через реку Безголовку, 4 поворотные площадки, 3 площадки для отдыха и установить несколько информационных стендов.



На сооружение тропы из федерального бюджета выделено 7,5 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 16 ноября, а 19 ноября планируется подвести его итоги.







Тендер – http://rostender.info/region/buryatiya-respublika/35621874-tender-izgotovlenie-i-obustrojstvo-ekologicheskoj-tropy-put-k-bajkalu-tretij-uchastok-zapovednaya-dolina

