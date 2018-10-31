Он появится в Байкальском природном заповеднике
Новый участок экологической тропы «Путь к Байкалу» протяжённостью более километра построят в Байкальском природном заповеднике. Маршрут будет доступен туристам в любой физической форме, в том числе детям и лицам с ограниченными возможностями, сообщает RosTender.info.
Дирекция парка объявила тендер на строительство деревянного полотна тропы на участке под названием «Заповедная долина», которое предполагается закончить к октябрю 2019 года.
Согласно проекту, настил из лиственницы шириной 1,3 метра будет следовать между побережьем озера Байкал и горным массивом Хамар-Дабан рядом с посёлком Танхой Бурятии. На маршруте планируется построить мост через реку Безголовку, 4 поворотные площадки, 3 площадки для отдыха и установить несколько информационных стендов.
На сооружение тропы из федерального бюджета выделено 7,5 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 16 ноября, а 19 ноября планируется подвести его итоги.
Тендер – http://rostender.info/region/buryatiya-respublika/35621874-tender-izgotovlenie-i-obustrojstvo-ekologicheskoj-tropy-put-k-bajkalu-tretij-uchastok-zapovednaya-dolina
В Бурятии появится новый участок экотропы к Байкалу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники ОМОН «Кречет» провели день открытых дверей для прихожан Свято-Одигитриевского собора
Он появится в Байкальском природном заповеднике
3-4 ноября в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат по восточной стратегической игре Го, которую иногда называют самой интеллектуальной в мире
В финале конкурса участвовало 27 конкурсантов
Они побывали в Алтачейском заказнике
Для сложной операции пригласили медика из Новосибирска
Также планируется ещё два крупных объекта
Праздник народного единства в Улан-Удэ прошёл во второй раз
Андрей Шубин за время работы спас около сотни человек
Председатель комитета по общественному здравоохранению отметил, что это будет новогодний подарок для всех тайцев
Она отправилась в Москву на церемонию награждения
Предусмотрены показательные выступления и мастер-классы
Автор представит три тома уникального издания
При этом были высказаны опасения о «развязывании рук чёрным лесорубам»
4 ноября в 11 часов на площади Советов в Улан-Удэ состоится акция, посвящённая Дню народного единства