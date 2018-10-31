В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире

3-4 ноября в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат по восточной стратегической игре Го, которую иногда называют самой интеллектуальной в мире
Несмотря на то, что турнир имеет статус городского, он соберёт порядка 30 игроков не только из Улан-Удэ, но и Москвы, Челябинска, Ангарска, Иркутска и Красноярска. Организатором чемпионата выступил го-клуб «И-Го-Го».
Как сообщил главный судья соревнований Виталий Раднаев, это первый чемпионат такого уровня в Улан-Удэ, раньше в городе проводились только небольшие турниры.
- Каждое соревнование идет в зачёт для получения спортивных разрядов и званий. Кроме того, для игроков это всегда дополнительный стимул к дальнейшему развитию, - отметил Раднаев.
В рамках чемпионата состоится бесплатная лекция по технике игры для всех желающих.
Чемпионат состоится в конференц-зал Института Конфуция Бурятского государственного университета.
Расписание:
3 ноября:
10-00 – регистрация, открытие
11-00 – 1 тур
14-00 – 2 тур
16-00 – 3 тур
4 ноября:
10-00 – 4 тур
12-00 – 5 тур
14-00 – обед
15-00 – закрытие турнира, церемония награждения
16-00 – лекция по технике игры
Как сообщал «Байкал-Daily», клуб любителей игры Го открылся в Улан-Удэ осенью 2016 года. Основатели клуба – преподаватель кафедры математического анализа Олег Николаев и бизнесмен Виталий Раднаев. Идею энтузиастов поддержал институт математики и информатики БГУ.
Справка:
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах. В июле-августе 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся 75-й Европейский Го Конгресс, ставший крупнейшим за всю его историю.
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире
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