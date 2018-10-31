В Бурятии выбрали «Юного Будамшуу»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В финале конкурса участвовало 27 конкурсантов



С марта по октябрь 2018 года проводились отборочные туры конкурса «Юный Будамшуу» во всех районах Бурятии и в районах проживания бурят в Забайкальском крае, Иркутской области, Монголии, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



В финале конкурса, прошедшем в Государственном Бурятском академическом театре драмы, участвовало 27 конкурсантов. После гала-концерта с участием победителей конкурса, приглашённых артистов и гостей, прошла торжественная церемония награждения победителей.



Гран-при и денежную премию от министерства культуры в размере 15 тысяч рублей получил Цыбикмитов Цырен, 8 класс, ученик Челутайском средней школы Забайкальского края.



1 место и денежная премия в размере 5 тысяч рублей – Баасанжавын Баттулга, 11 класс, Монголия.



1 место и денежная премия в размере 5 тысяч рублей – Жертанов Петр, 6 класс, Иркутская область, Новоленинская средняя школа.



2 место и денежная премия в размере 7 тысяч рублей – Цырендоржиев Булат, 6 класс, Республика Бурятия, Кижингинская средняя школа.



3 место и денежная премия в размере 5 тысяч рублей – Дайндаров Барас, 11 лет, Республика Бурятия, Бичурский район, Окино- Ключевская средняя школа.



Путевкой в ВДЦ «Океан» от министерства образования и науки награжден 16-летний Иванов Федор из Аршана.









