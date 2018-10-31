Члены Общественной палаты России посетили заказник в Бурятии

Они побывали в Алтачейском заказнике
17 и 18 октября 2018 года с рабочей поездкой государственный заказник федерального значения «Алтачейский», находящийся под управлением Байкальского государственного заповедника, посетили заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов и председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Старший государственный инспектор Сергей Красиков и государственный инспектор Сергей Красиков рассказали гостям об истории и основных направлениях деятельности заказника и презентовали видео- и фотоматериалы по охране животного мира и ландшафта Алтачейского заказника.
В рамках рабочей встречи Александр Точенов и Баир Бальжиров посмотрели подкормочные площадки, солонцы, наблюдательные вышки и другую инфраструктуру заказника. Также посетили подкормочные поля.
Во время экскурсии по территории заказника представители Общественной палаты России и Бурятии увидели большое количество представителей животного мира, в том числе косуль, изюбров, зайцев, лебедей и глухарей.
По результатам поездки заместитель секретаря Общественной палаты России отметил высокий профессионализм инспекторского состава Алтачейского заказника и поблагодарил сотрудников Байкальского заповедника за эффективную организацию деятельности на особо охраняемых природных территориях.
Справка:
Заказник «Алтачейский» расположен на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Бурятии в пределах Мухоршибирского района. Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных – благородного оленя, сибирской косули, кабана.
Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Республике Бурятия. 29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника федерального значения. С 3 марта 2011 года управление заказника «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».
Заказник «Алтачейский» выполняет функцию охраны, восстановления численности и воспроизводства, диких зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. Здесь на территории заказника находится и памятник природы («Урочище Кругленькое»).
Члены Общественной палаты России посетили заказник в Бурятии
Общество, Фото:
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