Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Октября

30 Октября

Популярное

Члены Общественной палаты России посетили заказник в Бурятии

Члены Общественной палаты России посетили заказник в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
Они побывали в Алтачейском заказнике

17 и 18 октября 2018 года с рабочей поездкой государственный заказник федерального значения «Алтачейский», находящийся под управлением Байкальского государственного заповедника, посетили заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов и председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Старший государственный инспектор Сергей Красиков и государственный инспектор Сергей Красиков рассказали гостям об истории и основных направлениях деятельности заказника и презентовали видео- и фотоматериалы по охране животного мира и ландшафта Алтачейского заказника.

В рамках рабочей встречи Александр Точенов и Баир Бальжиров посмотрели подкормочные площадки, солонцы, наблюдательные вышки и другую инфраструктуру заказника. Также посетили подкормочные поля.

Во время экскурсии по территории заказника представители Общественной палаты России и Бурятии увидели большое количество представителей животного мира, в том числе косуль, изюбров, зайцев, лебедей и глухарей.

По результатам поездки заместитель секретаря Общественной палаты России отметил высокий профессионализм инспекторского состава Алтачейского заказника и поблагодарил сотрудников Байкальского заповедника за эффективную организацию деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Справка:

Заказник «Алтачейский» расположен на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Бурятии в пределах Мухоршибирского района. Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных – благородного оленя, сибирской косули, кабана.

Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в Республике Бурятия. 29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника федерального значения. С 3 марта 2011 года управление заказника «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Заказник «Алтачейский» выполняет функцию охраны, восстановления численности и воспроизводства, диких зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. Здесь на территории заказника находится и памятник природы («Урочище Кругленькое»).

заказники Общественная палата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире
Общество, 31.10.2018
3-4 ноября в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат по восточной стратегической игре Го, которую иногда называют самой интеллектуальной в мире
В Бурятии выбрали «Юного Будамшуу»
В Бурятии выбрали «Юного Будамшуу»
Общество, 31.10.2018
В финале конкурса участвовало 27 конкурсантов
В Улан-Удэ спасли новорождённого с редким пороком сердца
В Улан-Удэ спасли новорождённого с редким пороком сердца
Общество, 31.10.2018
Для сложной операции пригласили медика из Новосибирска
В Тулунже обещают построить школу и два детсада
В Тулунже обещают построить школу и два детсада
Общество, 31.10.2018
Также планируется ещё два крупных объекта
В Улан-Удэ отметили День национальностей
В Улан-Удэ отметили День национальностей
Общество, 31.10.2018
Праздник народного единства в Улан-Удэ прошёл во второй раз
О спасателе из Бурятии рассказали в передаче «Большая страна»
О спасателе из Бурятии рассказали в передаче «Большая страна»
Общество, 31.10.2018
Андрей Шубин за время работы спас около сотни человек
В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану
В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану
Общество, 31.10.2018
Председатель комитета по общественному здравоохранению отметил, что это будет новогодний подарок для всех тайцев
Школьница из Бурятии выиграла конкурс сочинений
Школьница из Бурятии выиграла конкурс сочинений
Общество, 31.10.2018
Она отправилась в Москву на церемонию награждения
Бурятия представит национальные виды спорта в Японии
Бурятия представит национальные виды спорта в Японии
Общество, 31.10.2018
Предусмотрены показательные выступления и мастер-классы
Этимологический словарь бурятского языка презентуют в Улан-Удэ
Этимологический словарь бурятского языка презентуют в Улан-Удэ
Общество, 31.10.2018
Автор представит три тома уникального издания
В Бурятии разрешили бесплатно собирать валежник
В Бурятии разрешили бесплатно собирать валежник
Общество, 31.10.2018
При этом были высказаны опасения о «развязывании рук чёрным лесорубам»


В центре Улан-Удэ развернут огромный флаг России
В центре Улан-Удэ развернут огромный флаг России
Общество, 31.10.2018
4 ноября в 11 часов на площади Советов в Улан-Удэ состоится акция, посвящённая Дню народного единства
Учителям Бурятии будут платить за проведение экзаменов
Учителям Бурятии будут платить за проведение экзаменов
Общество, 31.10.2018
Теперь учителя смогут получать компенсации не только за ЕГЭ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^