Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Октября

30 Октября

Популярное

В Улан-Удэ отметили День национальностей

В Улан-Удэ отметили День национальностей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздник народного единства в Улан-Удэ прошёл во второй раз

В концертном зале КДЦ «Рассвет» на празднование Дня национальностей сегодня, 31 октября, собрались представители национальных культурных автономий Бурятии, общественные организации, работники культуры и образования, активные ветераны.

Текущий год в Улан-Удэ объявлен годом гражданского единства. В рамках тематического года предусмотрено проведение мероприятий с объёмом финансирования более 2 миллионов рублей. Финансирование мероприятий в рамках национальной политики составляет более 800 тысяч рублей.

- В Улан-Удэ проживает более ста национальностей. У нас в городе более 20 культурно-автономных центров, которые работают системно с правительством и мэрией. В прошлом году мы первый раз провели накануне Дня народного единства День национальностей. В этом году мы пытаемся укрепить эту традицию, она поддерживается всеми центрами, и я думаю, что это правильно. Потому что все люди хотят быть вместе, ведь проблемы у людей в городе одинаковые независимо от национальностей, - отметил мэр Улан-Удэ Александр Голков.



Всего в Улан-Удэ проживают представители более ста национальностей, активно действуют более 20 национальных культурно-общественных организаций.

В рамках государственной программы переселения в Улан-Удэ прибывают более 100 соотечественников из разных стран.

В школах города обучаются более 1000 детей, прибывших с родителями из стран ближнего зарубежья. Для получения профессионального образования ежегодно прибывает иностранная молодёжь.

В честь Дня национальностей в КДЦ «Рассвет» состоялся праздничный концерт.





день национальностей национальность ГорсоветУУ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметили День национальностей
В Улан-Удэ отметили День национальностей
Общество, 31.10.2018
Праздник народного единства в Улан-Удэ прошёл во второй раз
О спасателе из Бурятии рассказали в передаче «Большая страна»
О спасателе из Бурятии рассказали в передаче «Большая страна»
Общество, 31.10.2018
Андрей Шубин за время работы спас около сотни человек
В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану
В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану
Общество, 31.10.2018
Председатель комитета по общественному здравоохранению отметил, что это будет новогодний подарок для всех тайцев
Школьница из Бурятии выиграла конкурс сочинений
Школьница из Бурятии выиграла конкурс сочинений
Общество, 31.10.2018
Она отправилась в Москву на церемонию награждения
Бурятия представит национальные виды спорта в Японии
Бурятия представит национальные виды спорта в Японии
Общество, 31.10.2018
Предусмотрены показательные выступления и мастер-классы
Этимологический словарь бурятского языка презентуют в Улан-Удэ
Этимологический словарь бурятского языка презентуют в Улан-Удэ
Общество, 31.10.2018
Автор представит три тома уникального издания
В Бурятии разрешили бесплатно собирать валежник
В Бурятии разрешили бесплатно собирать валежник
Общество, 31.10.2018
При этом были высказаны опасения о «развязывании рук чёрным лесорубам»


В центре Улан-Удэ развернут огромный флаг России
В центре Улан-Удэ развернут огромный флаг России
Общество, 31.10.2018
4 ноября в 11 часов на площади Советов в Улан-Удэ состоится акция, посвящённая Дню народного единства
Учителям Бурятии будут платить за проведение экзаменов
Учителям Бурятии будут платить за проведение экзаменов
Общество, 31.10.2018
Теперь учителя смогут получать компенсации не только за ЕГЭ
В Кабанском районе Бурятии установили знаки для туристов
В Кабанском районе Бурятии установили знаки для туристов
Общество, 31.10.2018
Расположены они на федеральной автотрассе с указанием места основных достопримечательностей района
В Бурятии зачитали рапорт комсомольцев 1967 года
В Бурятии зачитали рапорт комсомольцев 1967 года
Общество, 31.10.2018
В Кабанске прошла встреча комсомольцев разных поколений
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 31.10.2018
На дорогах будут снежные накаты и гололедица
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян праздники
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян праздники
Общество, 31.10.2018
Россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают
Иркутянин оплатил алименты, чтобы не лишиться «Лексуса»
Общество, 31.10.2018
Его задолженность составила 170 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^