В Улан-Удэ отметили День национальностей

- В Улан-Удэ проживает более ста национальностей. У нас в городе более 20 культурно-автономных центров, которые работают системно с правительством и мэрией. В прошлом году мы первый раз провели накануне Дня народного единства День национальностей. В этом году мы пытаемся укрепить эту традицию, она поддерживается всеми центрами, и я думаю, что это правильно. Потому что все люди хотят быть вместе, ведь проблемы у людей в городе одинаковые независимо от национальностей, - отметил мэр Улан-Удэ Александр Голков.









В честь Дня национальностей в КДЦ «Рассвет» состоялся праздничный концерт.















В концертном зале КДЦ «Рассвет» на празднование Дня национальностей сегодня, 31 октября, собрались представители национальных культурных автономий Бурятии, общественные организации, работники культуры и образования, активные ветераны.Текущий год в Улан-Удэ объявлен годом гражданского единства. В рамках тематического года предусмотрено проведение мероприятий с объёмом финансирования более 2 миллионов рублей. Финансирование мероприятий в рамках национальной политики составляет более 800 тысяч рублей.Всего в Улан-Удэ проживают представители более ста национальностей, активно действуют более 20 национальных культурно-общественных организаций.В рамках государственной программы переселения в Улан-Удэ прибывают более 100 соотечественников из разных стран.В школах города обучаются более 1000 детей, прибывших с родителями из стран ближнего зарубежья. Для получения профессионального образования ежегодно прибывает иностранная молодёжь.