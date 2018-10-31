О спасателе из Бурятии рассказали в передаче «Большая страна»

Очередной выпуск передачи телеканала ОТР «Большая страна» был посвящён спасателю 1 класса Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Андрею Шубину.











<br />

«На счету Андрея Шубина десятки спасённых людей. В горах, на воде, в лесу. Ему часто приходится рисковать собственной жизнью, но он не считает это подвигом», - отмечается в сюжете.В республиканской поисково-спасательной службе Бурятии Андрей Шубин трудится десятый год. Туда его пригласил работать младший брат.Спасать людей приходится нередко, отмечает Андрей Шубин. Одни теряются в лесу, другие лезут в реки с сильным течением.Спасатель за время работы спас под сотню человек, это зафиксировано в специальной книге, которая хранится в службе. Сам Андрей не считает, сколько человек вытащил с «того света». Говорит, что это не подвиг и без слаженной работы всей команды результата не достичь.Есть у спасателя и специальный медальон с группой крови и именем, который он носит на груди вместе с православным крестом. Говорит, что крест — это щит, а медальон – гордость.- Многие смотрят так, как бы с завистью: «Ух, ты спасатель». Да, спасатель и считаю, что это гордость, - отмечает Андрей Шубин.Коллеги говорят про Андрея, что у него «чуйка» на потерявшихся и отменное здоровье, а ещё он требовательный и у него всегда есть чему поучиться.Спасатель ведёт дружбу со всеми современными космонавтами России. Он учил многих прыгать с парашютом.Мечтой спасателя является создание в Улан-Удэ аэроклуба, в котором могли бы заниматься дети, отмечается в сюжете.«Большая страна» - ежедневный брендовый проект «Общественного телевидения России». Цель проекта – отразить все аспекты жизни в регионах России, раскрыть неисчерпаемые потенциалы страны. В проекте рассказывается о наиболее ярких региональных событиях, достижениях и успехах гражданского общества, социально-экономических прорывах, общественных инициативах, решении острых хозяйственных и коммунальных проблем. Героями программы являются руководители регионов, научные, общественные деятели, творческие личности и энтузиасты.