В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану

Председатель комитета по общественному здравоохранению отметил, что это будет новогодний подарок для всех тайцев



Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу этого года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Таиланда.



- Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря, - отметил председатель комитета Чет Сиратхраанон. - Это будет новогодний подарок для всех тайцев.



Предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, а также позволят использовать их в медицинских целях, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. По данным газеты, в недавнем официальном онлайн-опросе 16,288 тыс. человек, или 99% от общего числа респондентов (16,431 тыс.), одобрили предложение.



