Председатель комитета по общественному здравоохранению отметил, что это будет новогодний подарок для всех тайцев
Комитет по общественному здравоохранению Национальной законодательной ассамблеи Таиланда пообещал принять к концу этого года предложенные поправки к закону о наркотиках, чтобы узаконить выращивание марихуаны и кратома для медицинских и исследовательских целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ Таиланда.
- Мы ускорим обсуждение этих поправок, чтобы принять их до конца декабря, - отметил председатель комитета Чет Сиратхраанон. - Это будет новогодний подарок для всех тайцев.
Предлагаемые группой из 44 членов ассамблеи поправки, которые должны изменить классификацию марихуаны и кратома, а также позволят использовать их в медицинских целях, до сих пор получали подавляющую поддержку со стороны общественности. По данным газеты, в недавнем официальном онлайн-опросе 16,288 тыс. человек, или 99% от общего числа респондентов (16,431 тыс.), одобрили предложение.
В Таиланде до конца года хотят легализовать марихуану
Общество, Фото:
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