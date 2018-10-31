Она отправилась в Москву на церемонию награждения
Ученица 7 класса лингвистической гимназии №3 Дарья отправилась в Москву на церемонию награждения федерального этапа всероссийского конкурса сочинений. Церемония награждения состоится 2 ноября. Победителям вручат дипломы, памятные подарки и сборники лучших сочинений.
Ученица из Улан-Удэ вошла в число 100 победителей конкурса. Расходы по обеспечению участия школьницы в мероприятиях на себя взяло министерство образования и науки республики.
Школьница из Бурятии выиграла конкурс сочинений
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Праздник народного единства в Улан-Удэ прошёл во второй раз
Андрей Шубин за время работы спас около сотни человек
Председатель комитета по общественному здравоохранению отметил, что это будет новогодний подарок для всех тайцев
Она отправилась в Москву на церемонию награждения
Предусмотрены показательные выступления и мастер-классы
Автор представит три тома уникального издания
При этом были высказаны опасения о «развязывании рук чёрным лесорубам»
4 ноября в 11 часов на площади Советов в Улан-Удэ состоится акция, посвящённая Дню народного единства
Теперь учителя смогут получать компенсации не только за ЕГЭ
Причиной отказа стало отсутствие прописки
Расположены они на федеральной автотрассе с указанием места основных достопримечательностей района
В Кабанске прошла встреча комсомольцев разных поколений
На дорогах будут снежные накаты и гололедица
Россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают
Его задолженность составила 170 тысяч рублей