Школьница из Бурятии выиграла конкурс сочинений

Она отправилась в Москву на церемонию награждения



Ученица 7 класса лингвистической гимназии №3 Дарья отправилась в Москву на церемонию награждения федерального этапа всероссийского конкурса сочинений. Церемония награждения состоится 2 ноября. Победителям вручат дипломы, памятные подарки и сборники лучших сочинений.



Ученица из Улан-Удэ вошла в число 100 победителей конкурса. Расходы по обеспечению участия школьницы в мероприятиях на себя взяло министерство образования и науки республики.





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