Бурятия представит национальные виды спорта в Японии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Предусмотрены показательные выступления и мастер-классы



2018 год был объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России. В течение года в рамках спортивной программы «перекрёстных годов» России и Японии в обеих странах проходит серия мероприятий российских и японских спортсменов по национальным видам спорта.



На днях в Японию состоялся очередной выезд российской делегации. В рамках программы предусмотрены показательные выступления и мастер-классы по национальным видам боевых искусств и спортивных единоборств: самбо, мас-рестлинг, хапсагай, казачье боевое искусство, корэш, национальная борьба летних видов спорта народностей Приамурья и бурятские борьба бухэ барилдаан и стрельба из лука.



- Бурятские национальные виды спорта издревле славились азартом, зрелищностью, динамичностью и неожиданным финалом. Они пользуются огромной популярностью не только у жителей, но и гостей республики. Многие из них ежегодно посещают традиционные бурятские спортивные праздники, чтобы насладиться «Играми трёх мужей»: национальной борьбой, стрельбой из лука и конными скачками, - отмечают в минспорта Бурятии.



Национальные бурятские виды спорта в Японии представят чемпион России, Европы и мира Баир Омоктуев, чемпион России и призёр чемпионатов Европы и мира Владимир Дамдинов и неоднократный победитель Дацанских игр «Эрын гурбан наадан» Традиционной Санхи России Олег Цыбикжапов, уточняет минспорта республики.



- У нас очень красивые спортивные состязания. Одни только национальные костюмы чего стоят. Поэтому это замечательный способ продвигать нашу борьбу и стрельбу из лука. Пусть знают все! – делится спортсмен Олег Цыбикжапов.

