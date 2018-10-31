Предусмотрены показательные выступления и мастер-классы
2018 год был объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России. В течение года в рамках спортивной программы «перекрёстных годов» России и Японии в обеих странах проходит серия мероприятий российских и японских спортсменов по национальным видам спорта.
На днях в Японию состоялся очередной выезд российской делегации. В рамках программы предусмотрены показательные выступления и мастер-классы по национальным видам боевых искусств и спортивных единоборств: самбо, мас-рестлинг, хапсагай, казачье боевое искусство, корэш, национальная борьба летних видов спорта народностей Приамурья и бурятские борьба бухэ барилдаан и стрельба из лука.
- Бурятские национальные виды спорта издревле славились азартом, зрелищностью, динамичностью и неожиданным финалом. Они пользуются огромной популярностью не только у жителей, но и гостей республики. Многие из них ежегодно посещают традиционные бурятские спортивные праздники, чтобы насладиться «Играми трёх мужей»: национальной борьбой, стрельбой из лука и конными скачками, - отмечают в минспорта Бурятии.
Национальные бурятские виды спорта в Японии представят чемпион России, Европы и мира Баир Омоктуев, чемпион России и призёр чемпионатов Европы и мира Владимир Дамдинов и неоднократный победитель Дацанских игр «Эрын гурбан наадан» Традиционной Санхи России Олег Цыбикжапов, уточняет минспорта республики.
- У нас очень красивые спортивные состязания. Одни только национальные костюмы чего стоят. Поэтому это замечательный способ продвигать нашу борьбу и стрельбу из лука. Пусть знают все! – делится спортсмен Олег Цыбикжапов.
Бурятия представит национальные виды спорта в Японии
Общество, Фото:
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