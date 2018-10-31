Автор представит три тома уникального издания
Презентация этимологического словаря бурятского языка пройдёт в Национальной библиотеке Бурятии. Автор уникального издания Ардан Ангархаев представит три тома этимологического словаря бурятского языка, расскажет об истории и идеи создания.
Ардан Ангархаев за все годы творческой деятельности написал и издал более 70 книг художественных произведений и научно-исследовательских монографий.
Этимологический словарь бурятского языка – первый научный труд в области этимологических исследований бурятского языка. Словарь имеет собственно этимологический аспект, также аспект сравнительного анализа в алтайской семье языков: монгольских, тюркских, тунгусо-маньчжурских, с частичным охватом корейского языка. Исследуются фонетические, словообразовательные и семантические аспекты в корневой лексике бурятского языка.
Презентация состоится 1 ноября в Центре деловых встреч и переговоров, начало в 15 часов, сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.
Этимологический словарь бурятского языка презентуют в Улан-Удэ
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