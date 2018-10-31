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В центре Улан-Удэ развернут огромный флаг России

В центре Улан-Удэ развернут огромный флаг России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
4 ноября в 11 часов на площади Советов в Улан-Удэ состоится акция, посвящённая Дню народного единства

В акции примут участие трудовые коллективы, общественные и молодёжные организации, ветераны, спортсмены, студенты, учащиеся. Перед зрителями выступят Валико Гаспарян, Сергей Плотников, Ирина Шагдурова, группа «Лаккитон», образцовые хореографические ансамбли «Энжелс», «Цветики», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В рамках акции пройдёт масштабное мероприятие - флешмоб «В Единстве - наша сила». На главной площади столицы Бурятии вновь развернут рекордный по размерам и весу российский триколор.

В День народного единства на сцене Бурятского театра драмы состоятся праздничный концерт «Россия объединяет». Также в этот день пройдёт акция «Ночь искусств». Музеи, театры, библиотеки проведут тематические мероприятия - встречи, конкурсы, экскурсии, мастер-классы.

- Художественный музей имени Сампилова в этот вечер превратится в единое пространство, где свои программы представят музеи истории, природы Бурятии, театры оперы и балета, «Ульгэр», - сообщают в пресс-службе правительства республики.

Уже подготовлены экскурсии по экспозициям «Русское искусство», «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», интересные мастер-классы по изготовлению поделок в стиле «Хюгге», викторины, анимации, квесты для детей и взрослых. Состоится концертная программа мастеров искусств с участием артистов театра оперы и балета, театрализованное представление «Ульгэр-шоу». Желающих посетить мероприятие ждут с 18 до 23 часов. Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте музея: http://muzeyrb.ru/.

В Национальной библиотеке Бурятии планируются такие мероприятия, как «Артотека: для любителей искусства», «Арт-окно», книжно-иллюстративная выставка «Оглянись на красоту». Подробная программа по ссылке http://nbrb.ru/?p=42927.

3-4 ноября на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится концерт театра «Байкал». Артисты исполнят песни и танцы народов России и стран СНГ.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики и Улан-Удэ. Так, 4 ноября с 14 часов в городских парках культуры и отдыха будут проведены различные мероприятия. В парке «Юбилейный» состоится фестиваль народного творчества «С любовью и верой в Россию», акция «Триколор единства», мастер-классы и состязания по национальным видам спорта. В парке имени Орешкова будет праздничная программа «В единстве народа - великая сила!».
флаг День народного единства
 
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