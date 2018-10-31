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ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян праздники

ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян праздники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают

Самые популярные — Новый год (96%) и День Победы (95%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, какие праздники «вы отмечаете, а какие — нет», большинство россиян назвали восемь праздников: Новый год (96%), День Победы (95%), 8 Марта (88%), 23 Февраля (84%), Пасха (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%), День России (54%).

В меньшей степени россияне отмечают День народного единства (42%), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%). Среди праздников, которые большинство вообще не отмечают, оказались в основном иностранные: День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%) и Курбан-байрам (89%).

- Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты. Конечно, в рейтинге присутствуют и локальные тенденции, среди которых можно отметить запрос со стороны молодёжи на адаптированный под неё неперегруженный эвент развлекательного характера, который в относительно большей степени проявляется через празднование Хэллоуина или Дня святого Патрика, — приводятся слова руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина.

По результатам опроса, молодые люди от 18 до 24 лет активнее других отмечают Праздник весны и труда (72% против 63% среди отмечающих в возрасте от 35 до 44 лет), День России (66% против 53% соответственно), День святого Валентина (54% против 26%), Хэллоуин (13% против 4%), День святого Патрика (8% против 3%).

Москвичи и петербуржцы меньше празднуют, чем жители сёл и городов с небольшим населением, уточняет РИА Новости.






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