Иркутянин оплатил алименты, чтобы не лишиться «Лексуса»

Его задолженность составила 170 тысяч рублей



Судебные приставы Иркутска наложили арест на машину должника по алиментам. Мужчина на протяжении почти двух лет не выплачивал алименты своим трём несовершеннолетним дочерям. Официально он трудоустроен не был, на приём к судебному приставу-исполнителю не являлся. Накопленная задолженность составила 170 тысяч рублей.



В рамках исполнительного производства приставы арестовали его машину Lexus GS300, 2005 года выпуска. Автомобиль изъяли и передали на хранение на стоянку.



Мужчина тут же нашёл деньги и через 10 дней после ареста имущества оплатил алиментный долг в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

