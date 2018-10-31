Его задолженность составила 170 тысяч рублей
Судебные приставы Иркутска наложили арест на машину должника по алиментам. Мужчина на протяжении почти двух лет не выплачивал алименты своим трём несовершеннолетним дочерям. Официально он трудоустроен не был, на приём к судебному приставу-исполнителю не являлся. Накопленная задолженность составила 170 тысяч рублей.
В рамках исполнительного производства приставы арестовали его машину Lexus GS300, 2005 года выпуска. Автомобиль изъяли и передали на хранение на стоянку.
Мужчина тут же нашёл деньги и через 10 дней после ареста имущества оплатил алиментный долг в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Иркутянин оплатил алименты, чтобы не лишиться «Лексуса»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Кабанске прошла встреча комсомольцев разных поколений
На дорогах будут снежные накаты и гололедица
Россияне назвали восемь праздников, которые они отмечают
Его задолженность составила 170 тысяч рублей
В республике собираются вычеркнуть разваливающиеся памятники из списка культурного наследия
Там состоится фестиваль «Кухни народов России»
Хозяина экзотических животных обнаружить не удалось
Известная актриса театра кукол «Ульгэр» и Молодёжного театра рассказала о своей коллекции кукол, о том, что в 50 лет подводить итоги ещё рано и поделилась секретом своей жизнерадостности
Победителями конкурса станут 16 школьников
Их раздали детям в слабоосвещённых районах города
Неудобства были вызваны аварийно-ремонтными работами
Книга-альбом рассказывает о ярких молодых людях разных национальностей
Также любителям мистического туризма нравится Крым и Алтай
Без водоснабжения остались пять домов, детский сад и дом культуры
Был повреждён кабель