Хозяина экзотических животных обнаружить не удалось
29 октября на борту самолёта авиакомпании «Победа», летевшего из Иркутска в Москву, обнаружили двух варанов, сообщает РИА Новости.
- Владельца пресмыкающихся установить не удалось. Необычные пассажиры были пойманы и размещены в коробку, — сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Как уточнили в пресс-службе, специалисты определили вид варанов — калимантанские безухие. Это редкий вид, который в естественных условиях встречается в основном на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).
В данный момент вараны находятся в центре «Простар+» на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра, уточняет РИА Новости.
В самолёте из Иркутска нашли двух редких варанов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Там состоится фестиваль «Кухни народов России»
Хозяина экзотических животных обнаружить не удалось
Известная актриса театра кукол «Ульгэр» и Молодёжного театра рассказала о своей коллекции кукол, о том, что в 50 лет подводить итоги ещё рано и поделилась секретом своей жизнерадостности
Победителями конкурса станут 16 школьников
Их раздали детям в слабоосвещённых районах города
Неудобства были вызваны аварийно-ремонтными работами
Книга-альбом рассказывает о ярких молодых людях разных национальностей
Также любителям мистического туризма нравится Крым и Алтай
Без водоснабжения остались пять домов, детский сад и дом культуры
Был повреждён кабель
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике по северной половине местами небольшой снег, по южной половине без осадков
Здесь представлены издания трудов Николая Васильевича Здобного
Гала-концерт интернет-конкурса состоится в филармонии
Выступит в столице Бурятии прославленный ансамбль «Россия»
На днях ремонтная бригада проводила раскопки