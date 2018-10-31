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В самолёте из Иркутска нашли двух редких варанов

В самолёте из Иркутска нашли двух редких варанов
Общество,  Фото:pixabay.com
Хозяина экзотических животных обнаружить не удалось

29 октября на борту самолёта авиакомпании «Победа», летевшего из Иркутска в Москву, обнаружили двух варанов, сообщает РИА Новости.

- Владельца пресмыкающихся установить не удалось. Необычные пассажиры были пойманы и размещены в коробку, — сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, специалисты определили вид варанов — калимантанские безухие. Это редкий вид, который в естественных условиях встречается в основном на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

В данный момент вараны находятся в центре «Простар+» на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра, уточняет РИА Новости.
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