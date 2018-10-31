Актриса Алла Натансон: «Считаю, что уныние - грех»

Известная актриса театра кукол «Ульгэр» и Молодёжного театра рассказала о своей коллекции кукол, о том, что в 50 лет подводить итоги ещё рано и поделилась секретом своей жизнерадостности



Народная артистка Республики Бурятия, лауреат международного фестиваля «Путь кочевника» (Улан-Удэ, 2012) в номинации «Лучшая актёрская работа», актриса Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Алла Натансон 2 октября 2018 года отметила свое 50-летие. Интервью с ней представило министерство культуры Бурятии.



- Алла Анатольевна, расскажите, чем удивит зрителя ваш творческий вечер, который пройдёт 2 ноября в Бурятской филармонии.



- На сцене соберётся почти весь состав театра кукол «Ульгэр». Покажем фрагменты из спектаклей с моим участием. Мы хотим показать и «Волшебный шатер», и «Конёк-горбунок», и «Иссумбоси», и «Дочь Байкала – Ангара». Эти отрывки будут сопровождаться рассказами о моей творческой биографии.Также будет слайд-шоу с моими фотографиями детства, семьи, гастролей «Ульгэр». В этот вечер зритель узнает обо мне всё.



- Почему вы выбрали профессию актрисы, а не менеджера, например, или журналиста?



- В 85-м году не было моды ни на менеджеров, ни на журналистов. Я занималась в народном театре «Призвание» при ДК ЛВРЗ, возглавляла его в то время Гильмулина Елена Анатольевна, выпускница театральной режиссуры нашего ВСГИК. Я у неё второй год занималась, начиная с 10 класса. После 10 класса я, никуда не поступив, осталась работать в своей школе. Мне предложили место старшей пионервожатой. Я подучилась год на курсах и работала год с ребятами. А пока занимались, мы подтвердили звание народного театра ещё раз. И от рескома профсоюзов пришло письмо, в котором предлагалось двоих участников из нашего народного театра отправить в институт культуры на театральную режиссуру. Но двоих некого было отправлять, и я вот таким образом попала. Туяна Бадагаева набирала курс. Я попала на 2-недельные подготовительные курсы. Педагоги с нами поработали, посмотрели. И мы пришлись к месту. С тех пор с 86-го года я училась. Закончила у Баскакова, так как на 3 курсе перешла на заочку по семейным обстоятельствам. И в 88-м году пришла работать в Молодёжный театр.



- Вы учились во ВСГИК. Расскажите об этом. Кто были ваши наставники? Сегодняшний актерский ВСГИК такой же, как раньше?



- С театральной кафедрой сейчас просто беда. Её, насколько мне известно, – закрывают. Когда в 86-м году мы поступали, нам очень повезло. Курс у нас был очень большой. 18 парней и 18 девчонок. Набирала нас Туяна Баяртуевна Бадагаева. По сценической речи курс был большой, поэтому двое речевиков с нами работали. Это Халматова Дарима Владимировна, Ильина Людмила Николаевна. По сцендвижению у нас была замечательнейший мастер Нелли Петровна Дугаржапова. Нам очень повезло с педагогами. И мы должны были им соответствовать.



- Вы являетесь лауреатом международного фестиваля «Путь кочевника» (Улан-Удэ, 2012 г.) в номинации «Лучшая актерская работа». Расскажите подробнее об этом опыте. Что это за проект и чем объясните свою победу?



- На фестивале «Путь кочевника» мы представили спектакль режиссёра, актрисы нашего театра кукол «Ульгэр» Ольги Шуст «Иссумбоси». Она тогда буквально «болела» японской культурой. В спектакле использовались марионетки, планшетные куклы, теневой театр. Есть в нём и живой план, и предметы. В спектакле звучат хокку, соблюдена японская эстетика. Это костюмы, маски, то есть нарисованные лица, заказывали специальные парики. Получился очень красочный, поэтический спектакль. К тому же в то время он был свеж и нов. Мы не ожидали, что постановка «Иссумбоси» займёт первые места в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая актёрская роль». Санаида Тогмитова стала «Лучшим художником». Фестиваль «Путь кочевника» объединил театры Сибирского региона. Участвовали Чита, Иркутск, Братск, Железногорск и другие. Между собой мы, театры, часто пересекаемся, общаемся, конечно, это было всеобщим ликованием.



- Почему ушли из Молодёжного театра в «Ульгэр»?



- С 88-й по 90-й год я проработала в Молодёжном. Туяна Баяртуевна была главным режиссёром в театре кукол тогда, и она меня позвала: «Аллочка, переходи ко мне в театр. Мне нужна актриса на роль Алисы». Я говорю: «Я не могу же. Я же с куклами как-что ничего не знаю». «Ничего, - говорит, - научишься. Актёрское мастерство у тебя есть, а всё остальное приложится».



В то время сложно было в Молодёжке. Она переходила на рельсы самодеятельных театров-студий. Тогда шла большая театральная реформа. Подобный был «Театр на Юго-Западе» у Беляковича. Рецептов тогда не было. Каким образом должно было быть финансирование, распределение. Старая формация актёров, молодые пришли. В общем, сложно было. И на тот момент Туяна Баяртуевна меня просто выхватила. И Нелли Петровна тоже. Она же сотрудничала со всеми театрами. Они меня вдвоем в кабинет главного режиссёра пригласили: «Алла, давай не валяй дурака! Попробуй здесь себя!». Я и перешла. Но Молодёжку я не оставила. 30 лет я работаю в Молодёжном театре и 25 лет в театре кукол.



- Зачем нужно ходить в театры, когда тот же спектакль можно посмотреть в телефоне?



- Гаджеты, телефоны разъединяют людей. Все замыкаются в своих скорлупках. Закрываются и всё. Они ничего не замечают вокруг. Становятся совершенно самовлюбленными. Несмотря на то, что это любопытно, интересно, но человеческому общению это не учит и не способствует. А театр - это единственное из искусств, на мой взгляд, которое осталось для коммуникации. Только тут мы можем глаза в глаза поговорить, оценить. В театре важен зритель, сопереживающий происходящему на сцене. А мы несём тот материал, ту боль или радость какую-то, которой делимся. Фильм отсняли, раз сыграли, так он всю жизнь и будет показывать. Есть прекрасные фильмы. Но ты сидишь и переживаешь с экраном. В театре у тебя целый зал и вы вместе сопереживаете. Именно этим театр ценен и человечен.



- Каким должен быть актёр на сцене?



- Театр живой совершенно. Ведь в жизни случается всякое. Кто-то встал не стой ноги, реплику забыл или забыл повернуться, или что-то еще. Актеру приходится выкручиваться на ходу. Этому нас и учат: «Ребята, действуйте по задаче, тогда вы никогда не собьетесь». Если ты чётко знаешь, что ты должен, чего хочет твой персонаж, чего он добивается, то, соответственно, тебя уже с этой струнки никто столкнуть не сможет.



- То есть ничего страшного, если актёр забыл реплику?



-Да, но из этого страшные ляпы получаются. Курьёзные случай бывают. (смеётся)



- В обществе принято, что 50 лет – это такой жизненный рубеж, когда рано, но можно подводить итоги. Например, «сделала ли я все то, чего хотела добиться в жизни». Что Вы думаете об этом?



- Пока мы молоды, мы себе одни цели ставим. А когда взрослеешь, то понимаешь, что те цели – это не цели. Есть в жизни что-то поважнее. И дай бог каждому понять, что мы приходим в эту жизнь не только за тем, чтобы был новый телефон, машина, дача. Всех «убить» своими нарядами, съездить на Канары - это не то. В моей жизни таких целей не стояло. В театре кукол в 90-ом году я познакомилась с актрисой из Оренбурга Ольгой Акимовой. Она взяла меня под своё крыло. Мы с ней подружились. Она меня вводила в работу театра кукол, так как я не обучалась кукольному мастерству. Такого не было во ВСГИК. Ольга давала мне интересные книги, эзотерическую литературу. Это были знания о мире, о которых мы мало что знаем. И я поняла, что есть другие цели. Человек приходит на эту землю, чтобы все-таки улучшить её как-то. Самому стать чище. Чтобы вокруг тебя было радостное поле. Важно дарить людям радость, помощь. Пока ты в силах, ты должен сделать все, чтобы помочь.



Подводить итоги в 50 лет рано, так как ещё недостаточно всего в моей жизни. Надо ещё больше работать - меньше лениться. Борюсь с ленью. Я счастлива, что работаю в театре. Это работа меня сама нашла. После 10 класса я думала куда идти куда податься. Но так сложилась судьба, что пришла к театральному образованию.



- Алла Анатольевна, вы очень активная, жизнелюбивая. Поделитесь своим секретом радости жизни.



- Главное, не успокаиваться на достигнутом. Почивать на лаврах рано. Нет предела совершенству. Надо себя постоянно подстегивать, заставлять. У меня тоже не всегда бывает радужное настроение. И уныние бывает. А вдохновляет меня всё. И семья, и друзья, и работа. Люблю я в куколки играть. Я вообще театр люблю. У меня есть коллекция кукол. Девчонки мне привозят разные сувенирные куколки. Друзья из Читы проезжают мимо и на вокзале мне кукол дарят: «Вот, Люська, ещё тебе куколка!». А кто эта куколка? Смотришь, а это тувинка. Она подвесная, вертится и шапочка у неё лохматая. Она хитрым глазом тебе подмигивает. Или Ниночка Ивановна Дианова замечательный художник у нас работала, сейчас – на пенсии. То она мне домовенка какого-нибудь подарит. У меня уже целый иконостас. То берегиню она мне подарит. «А это, - говорит, - такие народные промыслы были. Вязали из тряпочек, намаливали игрушечку и давали ребёнку». Кукол у меня всего 10-12.



Секрет жизнелюбия, наверно, в том, что человеческое рождение даётся не каждому. И его надо ценить, реализовать. Недаром тебе его господь дал. Ты заслужил уже и это большой бонус. Ты можешь говорить, думать, мыслить, действовать, выбирать в отличие от какого-нибудь козленочка или бабочки. То, что мы люди – мы уже этим очень богато одарены и должны этим пользоваться. И использовать этот арсенал на полную катушку. Мы так созданы. А уныние – грех, я считаю. Будьте более открытыми, смотрите вокруг. Если ты стараешься приносить больше пользы, то в ответ ты получаешь только пользу.



