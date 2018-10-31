Их раздали детям в слабоосвещённых районах города
Активисты ОНФ с сотрудниками ГИБДД провели акцию около школы №33 на улице Партизанская. Школа находится непосредственно возле проезжей части, и дети идут к остановке по тёмным улицам. Поэтому после окончания уроков второй смены ученикам младших классов раздали светоотражающие повязки, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
В период сокращения светового дня ношение светоотражателей становится особенно актуальным: люди возвращаются с работы и учёбы, когда на улице уже очень темно. Если в городской черте ситуацию местами спасает освещение, то на окраинах пешеходы абсолютно не видны водителям.
На карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» жители отметили несколько дорог, которые находятся в ненормативном состоянии, отсутствуют тротуары для пешеходов, что заставляет их идти по проезжей части, к тому же ситуацию усугубляет отсутствие освещения. Таких участков на карте отмечено несколько, например, дорога от 102 в 122 и от 112 до 113 микрорайоны. Подобная ситуация в 140а квартале, тротуаров и освещения там нет.
Другая дорога идёт от улицы Чертенкова, 8а вдоль детсада «Аленушка». Каждый день по этой дороге ходят родители с детьми в садик. В посёлке Комушка недалеко от школы №50 жители отметили на карте дорожного проекта ОНФ улицы Северную и Раздольную. Эта грунтовая дорога ведет к школе, но освещения здесь никогда не было.
- Неосвещённые участки дорог без тротуаров представляют опасность для пешеходов. А использование светоотражающих элементов на одежде значительно повысит безопасность дорожного движения, – сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко. – Ношение фликеров рекомендуется не только детям, но и взрослым. Профилактику детского травматизма и безопасность пешеходных переходов вблизи учебных учреждений мы обсудим в ходе экспертного совещания с участием профильных министерств и ведомств.
Школьникам Улан-Удэ раздали светоотражающие фликеры
Общество, Фото:
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