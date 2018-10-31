Неудобства были вызваны аварийно-ремонтными работами
Накануне, 30 октября, в 15:00 из-за проведения аварийно-ремонтных работ было отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ.
Без холодной воды остались: школа №46, детский сад №51 «Красная Шапочка», многоквартирные жилые дома с улиц Чайковского 7, 10; Родины 5/2, 5/3, 7/2, 7/3.
В 17:50 рабочие установили еврохомут и открыли воду всем потребителям. Время отключения составило 2 часа 50 мину, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера без холодной воды оставались жители посёлка Забайкальский. Без водоснабжения остались пять домов, детский сад и дом культуры.
Детсад, школа и 6 домов в Улан-Удэ оставались без холодной воды
Общество, Фото:
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