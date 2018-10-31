Также любителям мистического туризма нравится Крым и Алтай
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных мест для мистического туризма в России.
Мистический туризм - это путешествия по местам, где есть духи, призраки и другие загадочные существа.
Любителям мистического туризма нравится в первую очередь Крым, Байкал и Алтай.
Первую десятку мистических мест России, популярных у туристов, составили мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.
По данным ТурСтат, мистические места России туристы посещают как правило с однодневными экскурсиями.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в Интернете.
Иволгинский дацан вошёл в топ-10 мест мистического туризма в России
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