Иволгинский дацан вошёл в топ-10 мест мистического туризма в России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также любителям мистического туризма нравится Крым и Алтай



Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных мест для мистического туризма в России.



Мистический туризм - это путешествия по местам, где есть духи, призраки и другие загадочные существа.



Любителям мистического туризма нравится в первую очередь Крым, Байкал и Алтай.



Первую десятку мистических мест России, популярных у туристов, составили мыс Фиолент под Севастополем и горный монастырь Качи-Кальон под Бахчисараем в Крыму, остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.



По данным ТурСтат, мистические места России туристы посещают как правило с однодневными экскурсиями.



Рейтинг составлен по результатам анализа популярности мест и отзывов туристов в Интернете.



