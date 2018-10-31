Без водоснабжения остались пять домов, детский сад и дом культуры
Накануне, 30 октября, около четырёх часов дня для устранения течи улан-удэнцы остались без холодной воды. Под отключение попали: детский сад №47 «Ёлочка», дом культуры «Забайкальский», жители с улиц Совхозная 69 «б», 50, 67 «б» и 1 дом частного сектора.
В половине шестого часа вечера неполадку устранили. Вода появилась в домах горожан. Время отключения составило 1 час 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы почти 2 часа оставались без холодной воды
Общество, Фото:
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