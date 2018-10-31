Улан-удэнцы почти 2 часа оставались без холодной воды

Без водоснабжения остались пять домов, детский сад и дом культуры



Накануне, 30 октября, около четырёх часов дня для устранения течи улан-удэнцы остались без холодной воды. Под отключение попали: детский сад №47 «Ёлочка», дом культуры «Забайкальский», жители с улиц Совхозная 69 «б», 50, 67 «б» и 1 дом частного сектора.



В половине шестого часа вечера неполадку устранили. Вода появилась в домах горожан. Время отключения составило 1 час 45 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

