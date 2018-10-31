Был повреждён кабель
Накануне, 30 октября, около четырёх часов дня во время проведения земляных забот «ТГК-14» был повреждён кабель. Из-за это была отключена электроэнергия у жителей домов с улиц Мокрова 18, частично многоквартирные дома улиц Конечная, Боевая, Мокрова, частный сектор с улицы Тепловая, а также «Специальная общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида» в Улан-Удэ.
К шести часам свет появился в домах горожан. Время отключения составило два часа пять минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы два часа оставались без света
Общество, Фото:
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