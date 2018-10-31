Улан-удэнцы два часа оставались без света

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Был повреждён кабель



Накануне, 30 октября, около четырёх часов дня во время проведения земляных забот «ТГК-14» был повреждён кабель. Из-за это была отключена электроэнергия у жителей домов с улиц Мокрова 18, частично многоквартирные дома улиц Конечная, Боевая, Мокрова, частный сектор с улицы Тепловая, а также «Специальная общеобразовательная школа-интернат 1-2 вида» в Улан-Удэ.



К шести часам свет появился в домах горожан. Время отключения составило два часа пять минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

