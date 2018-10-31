В Бурятии возможен снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике по северной половине местами небольшой снег, по южной половине без осадков



Утром местами туман. Ветер восточный 1-6, местами 10-15 м/с. Температура ночью 1-6, местами 11-16 мороза, днём 8-13, местами 0-5 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 8-10 тепла.



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