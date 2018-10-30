Выставка «Жизнь для книги» проходит в Улан-Удэ

Здесь представлены издания трудов Николая Васильевича Здобного



К 130-летию со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая Здобного в отделе редких и ценных книг Национальной библиотеки Бурятии подготовлена выставка «Жизнь для книги». На ней экспонируются издания трудов Николая Васильевича и журнальные публикации о нём.



Николай Васильевич Здобнов – советский библиограф, вёл огромную научно-исследовательскую и педагогическую работу в области теории, методики и истории русской библиографии, а также краеведения. Оставил ряд ценных работ: «Основы краевой библиографии» (1926), «Указатель библиографических пособий по Уралу» (1927), «История русской библиографии от древнего периода до начала XX в.» (1944-1955), «Синхронистические таблицы русской библиографии» (1962), «Библиография и краеведение» (1963) и т.д. Под руководством Николая Васильевича составлены ценные краеведческие библиографические издания: «Библиография Дальневосточного края за 1890-1931гг.» (1935); «Библиография Бурят-Монголии за 1890-1936 гг.» (1939-1946). Подробнее остановимся на последнем.



В 1931 году Здобнов совместно с Бурят-Монгольским государственным институтом культуры (ныне ВСГИК) организовал работы по составлению библиографии о Бурят-Монголии, в которой с максимальной полнотой учли и описали всю литературу о Бурят-Монголии. Целью данного издания было привести в известность, аннотировать и систематизировать накопившийся материал о Бурят-Монгольской АССР и бурят-монгольских национальных округах, дать читателю возможность легко и быстро ориентироваться в этом материале, овладеть накопленными знаниями о Бурят-Монголии и тем самым вооружиться для работы на всех участках социалистического строительства.



Этот проект был полностью выполнен, библиография охватила свыше 15 000 названий книг, журнальных и газетных статей, заметок, рецензий, напечатанных в дореволюционной России и в Советском Союзе. В многотомном труде нашли самостоятельное отражение три библиографии – краеведческая, местной печати и национальная, со всеми присущими им особенностями. Территориальный охват был шире границ Бурят-Монгольской АССР тех лет, были включены все районы традиционного проживания бурят в Иркутской и Забайкальской областях.



Выход каждого тома, подготовленного Здобновым, рассматривался в автономной республике как важное - не только научное, но и общественно-политическое событие. Имя Николая Васильевича неразрывно связано с нашим регионом, его капитальный труд служит высоким образцом библиографического изучения Бурятии.



Во втором разделе выставки представлены материалы о научной и общественной деятельности Николая Здобнова.



Национальная библиотека приглашает всех желающих посетить выставку «Жизнь для книги», которая работает с 9:00 до 18:00 все дни, кроме пт и вс., сообщает пресс-служба учреждения.