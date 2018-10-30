В Бурятии споют лучшие песни о Родине

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Гала-концерт интернет-конкурса состоится в филармонии



Республиканский интернет-конкурс «Лучшая песня о родном крае» проходил в два тура. На этап голосования жюри отобрало 15 песен композиторов-любителей.



Лучшие песни выявляли путём интернет-голосования на странице в социальной сети «ВКонтакте». Всего проголосовало более 7,5 тысяч человек.



Песню-победителя выбрало также и жюри конкурса, сообщают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Совпадут ли мнения жюри и слушателей, станет известно на церемонии награждения победителей 13 ноября в Бурятской Государственной филармонии. На гала-концерте интернет-конкурса прозвучат лучшие песни в исполнении авторов и звёзд бурятской эстрады.