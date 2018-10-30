Гала-концерт интернет-конкурса состоится в филармонии
Республиканский интернет-конкурс «Лучшая песня о родном крае» проходил в два тура. На этап голосования жюри отобрало 15 песен композиторов-любителей.
Лучшие песни выявляли путём интернет-голосования на странице в социальной сети «ВКонтакте». Всего проголосовало более 7,5 тысяч человек.
Песню-победителя выбрало также и жюри конкурса, сообщают в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Совпадут ли мнения жюри и слушателей, станет известно на церемонии награждения победителей 13 ноября в Бурятской Государственной филармонии. На гала-концерте интернет-конкурса прозвучат лучшие песни в исполнении авторов и звёзд бурятской эстрады.
В Бурятии споют лучшие песни о Родине
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гала-концерт интернет-конкурса состоится в филармонии
Выступит в столице Бурятии прославленный ансамбль «Россия»
Скандальное дорожное ограждение в Вахмистрово в «Бурятрегионавтодоре» назвали «ноу-хау»
На днях ремонтная бригада проводила раскопки
Местами усиление северо-западного ветра до 20 м/с
Здесь прошли противопожарные учения
Флаг будет рекордным по размеру и весу для Сибирского федерального округа
Всего на конкурс было представлено 578 проектов
Финальный тур состоится в Казани с 11 по 14 ноября
Строительство в 111 квартале вышло на финишную прямую
Водители автобусов приняли сенсационное решение
На соревнования приехали команды из соседних регионов
Торжественное собрание ко Дню вневедомственной охраны прошло в управлении Росгвардии по Бурятии
С начала сентября 2018 года специально созданная на ВСЖД комиссия обследует железнодорожные переезды
Умку ждут несколько месяцев реабилитации и усиленное питание