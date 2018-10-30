Жители Бурятии намерены жаловаться Путину на тросовое ограждение

В республиканском минтрансе заявили, что подобное барьерно-тросовое ограждение имеется на 7 участках дорог, общая его протяжённость – 2 километра 800 метров.





- Как правило, самые тяжёлые последствия имеют лобовые столкновения. Чтобы они не случались, принимаем меры. К примеру, тросовое ограждение. Оно сыграло огромную роль. ДТП уже не имеют на этих участках таких тяжёлых последствий, какими бы они были в отсутствии тросового ограждения. Это ограждение можно увидеть на дорогах во многих регионах России. По статистике, количество ДТП снижается на 17 %, - заявили в ГКУ «Бурятрегионавтодор.

- Данная технология для Бурятии — это «ноу-хау». Она активно используется во многих регионах России, особенно на Западе. Предназначена для того, чтобы машины не выезжали на встречную полосу движения. Установлена в основном в тех местах, где была концентрация ДТП, – заявил начальник отдела приёмки работ ГКУ «Бурятрегионавтодор» Александр Прокофьев.









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Вскоре после установки ограждения случилось ДТП. Автомобиль «Хонда Аккорд», несмотря на препятствие, вылетел на полосу встречного движения. Обошлось без пострадавших, но легковушка получила серьёзные механические повреждения.



















фото - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ

Недавно на трассе в районе посёлка Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии установили новое необычное дорожное ограждение. Разделительная полоса представляет из себя высокие столбики и натянутые между ними металлические тросы. Объект был построен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».Местные жители возмущены и требуют демонтажа сооружения.Утром по этой трассе движется порядка 15 тысяч машин, поскольку большая часть жителей работает в Улан-Удэ. В случае ДТП объехать аварию невозможно, из-за чего образуется пробка. Люди написали коллективную жалобу на имя и.о. министра транспорта Бурятии Алексея Назимова.«Сделали тросовое ограждение на отрезках дороги, а освещение на этих участках дороги отсутствует. В результате получился «узкий коридор», который в случае неисправности какого-либо автомобиля невозможно будет объехать, при этом создаётся огромная «пробка». Также невозможно будет пропустить машину «Скорой помощи» и пожарную машину. Куда и как уступать, непонятно. Существует опасность в зимнее время машины могут слетать направо в овраг, так как отсутствует сбоку ограждения дорог», - говорится в обращении.От удара столбики погнулись, тросы оборвались.«Если бы на полосе встречного движения оказалась большая тяжёлая фура, то в случае ДТП последствия могли нести летальный исход. Самое главное, что в тёмное время суток на неосвещённых участках магистралей, тросовые ограждения совсем незаметны, потому что расположенные на них светоотражающие элементы, как правило, не выполняют своих функций, ибо почти всегда покрыты толстым слоем пыли. Кроме того, в отличие от других барьеров, такие ограждения совсем не защищают от света фар встречных машин. Согласитесь, с условиями наступающей зимы, когда значительную часть суток на улице темно, это серьёзная претензия. И, наконец, дешёвые тросовые отбойники совсем не жалуют мотоциклисты, считая их наиболее травмоопасными. В общем, хотим «дёшево и безопасно», а получается наоборот», - говорится в обращении местных жителей в минтранс Бурятии.Люди потребовали демонтировать тросовое обращение и установить освещение на данном участке дороги.«При неудовлетворении требований мы будем вынуждены обратиться к президенту Владимиру Путину», - говорится в письме.