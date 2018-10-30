На днях ремонтная бригада проводила раскопки
В 102 микрорайоне Улан-Удэ канализационный люк «закатали» в асфальт. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
- На днях ремонтная бригада разыскивала его, после чего проводились раскопки. Люк был найден, - отмечают общественники.
Совсем недавно на этом участке завершился ремонт дороги.
ОНФ: В Улан-Удэ канализационный люк «закатали» в асфальт
Общество, Фото:
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