ОНФ: В Улан-Удэ канализационный люк «закатали» в асфальт

На днях ремонтная бригада проводила раскопки



В 102 микрорайоне Улан-Удэ канализационный люк «закатали» в асфальт. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.



- На днях ремонтная бригада разыскивала его, после чего проводились раскопки. Люк был найден, - отмечают общественники.



Совсем недавно на этом участке завершился ремонт дороги.

