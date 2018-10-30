В Иркутской области ожидается снег и сильный ветер



По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днём по Иркутской области ожидается усиление ветра до 20 м/с, обильное выпадение осадков в виде снега, метель и гололедица.



В связи с этим автомобилистам следует проверить подготовленность транспорта к работе в условиях зимы, обратив особое внимание на соблюдение сезонности установленных шин. При управлении автотранспортом во избежание заноса следует избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Кроме того, водителям по возможности рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния и исключить перемещение по загородным трассам, предупредили в ГУ МВД по Иркутской области.



Также всем гражданам следует учитывать вероятное затруднение движения автотранспорта по дорогам общего пользования. При выходе на улицу позаботиться о тёплых вещах и передвигаться с учётом вероятного обледенения дорожного покрытия.



В период холодов следует с осторожностью использовать электрические обогреватели и соблюдать необходимые меры безопасности при печном отоплении, исключая возможность возникновения пожара.





Полиция напоминает, если с вашим автомобилем в пути произошла непредвиденная ситуация, старайтесь экономить топливо, тепло и пищу, а телефон держать заряженным. В экстренных случаях следует незамедлительно звонить в единую службу 112. Звонок по этому номеру можно осуществить даже без сим-карты в устройстве.

