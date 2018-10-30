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В Улан-Удэ эвакуировали людей из Главпочтамта

В Улан-Удэ эвакуировали людей из Главпочтамта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь прошли противопожарные учения

В административном здании Почты России, расположенном на центральной площади Улан-Удэ, прошла учебная тренировка по эвакуации персонала. Это были плановые противопожарные учения, сообщили в пресс-службе УФПС Бурятии – филиале «Почты России».

По сценарию учения, очаг возгорания находился в помещении архива, размещённом на 2-м этаже здания.

По сигналу речевого оповещения все сотрудники оперативно покинули рабочие места через аварийные выходы.

В ходе эвакуации было продемонстрировано применение первичных средств пожаротушения.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне учения МЧС состоялись в гостинице «Байкал Плаза».
учения Почта России
 
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