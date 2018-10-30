Всего на конкурс было представлено 578 проектов
Проекты Иркутской области стали призёрами и лауреатами национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили в агентстве по туризму региона.
Всего на конкурс было представлено 578 проектов из 60 регионов страны. После отбора, который прошёл в Иркутске (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа), Чебоксарах (Приволжский и Уральский федеральные округа) и Тамбове (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа), в финал вышли 193 проекта из 43 регионов. Из них и выбирали лучших.
Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» уже второй год подряд занимает международный фестиваль-симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале».
В этом году фестиваль прошёл в селе Савватеевка Ангарского городского округа в восьмой раз. Темой конкурса стала «Любовь».
Лауреаты были удостоены статуса ТОП-200 событий года проекта «Национальный календарь событий EventsInRussia.com» и получат дополнительную информационную и PR-поддержку.
«Лукоморье на Байкале» признан лучшим туристическим событием России
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