Финальный тур состоится в Казани с 11 по 14 ноября
9 работ из Бурятии будет представлено в Казани на международном фестивале литературы народов России и тюркоязычных стран СНГ.
Победителями регионального тура стали:
1. Нанзатов Арсалан, «Высокий творческий полёт моего любимого поэта», учащийся МБОУ «Можайская СОШ», село Можайка, 11 класс;
2. Жигдылмеева Гэрэлма, «Чехов и Цыдендамбаев: проблемы творческой рецепции», студентка 3 курса Восточного института БГУ
Призёрами регионального тура фестиваля стали:
1. Будажапов Тамир, «Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими мира» (Л.Н. Толстой), учащийся 10 класса ГБОУ «Республиканский бурятский национальный лицей №1»;
2. Доржиева Санжима, «Хинагша - Ревизор на сцене Дома Культуры», учащаяся 10 класса МБОУ «Кижингинская СОШ имени Х.Намсараева»;
3. Хамагаев Чингис, «Жанр сонета в творчестве Владимира Петонова», студент 2 курса Восточного института БГУ
4. Исакова Жанна, «Образы эвенков в повести Виктора Астафьева «Царь-рыба», студент 4 курса Восточного института БГУ
5. Бальжуров Лубсан, «Художественный мир повести Ч. Цыдендамбаева «Бурятка»: синтез национального и инонационального», магистрант 1 курса Восточного института БГУ
6. Бадмацыренова Нансалма, «Бурятская тема в поэзии Ф. Бальдауфа: романтические традиции», студентка 3 курса Восточного института БГУ
7. Сультимова Баяна, «Поэзия Д. Улзытуева в переводах на русский язык», студентка 2 курса Восточного института БГУ.
Всего на конкурс было представлено 72 работы. Приём конкурсных работ для участия в региональном туре фестиваля проходил с 15 по 20 октября. Финальный тур состоится в Казани с 11 по 14 ноября, сообщает министерство образования республики.
9 работ из Бурятии отправятся на фестиваль литературы народов России
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