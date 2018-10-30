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Первенство по киокусинкай прошло в Бурятии

Первенство по киокусинкай прошло в Бурятии
Общество, 
На соревнования приехали команды из соседних регионов

28 октября в физкультурно-спортивном комплексе состоялось открытое первенство Бурятии по киокусинкай среди детей 10-11 лет, юношей, девушек и юниоров 12-17 лет.

На татами спортсмены соревновались в двух разделах: ката – технические комплексы, и кумитэ – поединки.

В первенстве приняли участие 112 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. По результатам соревнований были выявлены победители по 21 категории.

Результаты выступлений команды Бурятия -14 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых медали, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

спорт каратэ
 
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