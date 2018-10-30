Первенство по киокусинкай прошло в Бурятии

На соревнования приехали команды из соседних регионов



28 октября в физкультурно-спортивном комплексе состоялось открытое первенство Бурятии по киокусинкай среди детей 10-11 лет, юношей, девушек и юниоров 12-17 лет.



На татами спортсмены соревновались в двух разделах: ката – технические комплексы, и кумитэ – поединки.



В первенстве приняли участие 112 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии. По результатам соревнований были выявлены победители по 21 категории.



Результаты выступлений команды Бурятия -14 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых медали, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



