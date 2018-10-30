В Бурятии отметили 66 лет образования вневедомственной охраны

Торжественное собрание ко Дню вневедомственной охраны прошло в управлении Росгвардии по Бурятии
Для всех собравшихся был проведён праздничный концерт, на котором выступали и сами росгвардейцы, и специально приглашенные артисты. Медалями, грамотами и благодарностями были награждены более 70 сотрудников, работников и ветеранов службы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
Праздничное мероприятие открыл начальник управления Сергей Гатилов.
- Этот день – олицетворение чести и доблести многих поколений сотрудников и работников вневедомственной охраны, это дата символизирует славные традиции и неразрывную историческую связь. Накопленный за эти десятилетия опыт доказал эффективность деятельности нарядов вневедомственной охраны. Поздравляю сотрудников, работников и ветеранов вневедомственной охраны! Желаю дальнейших профессиональных успехов, успешной реализации намеченных планов, доброго здоровья, счастья и благополучия, - поздравил собравшихся полковник Сергей Гатилов.
От имени ветеранов выступил подполковник полиции в отставке Юрий Цыбденов и вручил памятные медали. Как отметил возглавлявший Управление вневедомственной охраны с 1998 по 2006 годы полковник милиции в отставке Александр Краснов, «вневедомственная охрана всегда была на высоте своего положения – ведущая служба в министерстве внутренних дел, она таковой осталась и в Росгвардии».
Справка:
29 октября 1952 года в СССР была создана вневедомственная охрана. В Бурятии служба вневедомственной охраны была создана 2 декабря 1952 г., она входила в состав отдела наружной милицейской службы по охране объектов.
В соответствии с указом президента России, с 2016 года подразделения вневедомственной охраны включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
В настоящее время в структуру управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии входят 17 филиалов. Подразделения УВО охраняют более 17,2 тыс. объектов, квартир, других мест хранения имущества граждан. Ежесуточно на маршруты патрулирования выезжают 88 групп задержания.
С начала года бойцы групп задержания выезжали на 8,6 тыс. сигналов «тревога» с охраняемых объектов, пресечено 499 правонарушений. Доставлены в территориальные ОВД и переданы сотрудникам полиции более 6,4 тыс. нарушителей.
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